İsrail'de kabine, COVID-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere öğleden sonra toplandı.

10 GÜN DAHA UZATILDI

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta sona erecek karantinanın 10 gün daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca yurt dışından dönenlere ülkeye girişten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi ibraz etme şartı getirildi.

2 BİN 500 İSRAİL ŞEKELİ CEZA!

Karar doğrultusunda, ülkeye girişten en fazla 3 gün önce alınmış negatif PCR testi bulunmayanlara 2 bin 500 yeni İsrail şekeli (yaklaşık 5 bin 743 lira) ceza uygulanacak.