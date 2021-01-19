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    • Dünya
    • 19.01.2021 23:58
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    • 19.01.2021 23:58
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    'de karantina süresi 10 gün daha uzatıldı

    yönetimi, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü kez uygulanan karantinayı günlük vakalardaki artış nedeniyle 10 gün daha uzattı.

    AA
    İsrail'de karantina süresi uzatıldı

    'de kabine, COVID-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere öğleden sonra toplandı.

    10 GÜN DAHA UZATILDI
    Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta sona erecek karantinanın 10 gün daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca yurt dışından dönenlere ülkeye girişten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi ibraz etme şartı getirildi.

    2 BİN 500 İSRAİL ŞEKELİ CEZA!
    Karar doğrultusunda, ülkeye girişten en fazla 3 gün önce alınmış negatif PCR testi bulunmayanlara 2 bin 500 yeni İsrail şekeli (yaklaşık 5 bin 743 lira) ceza uygulanacak.

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    Haberler Dünya İsrail'de karantina süresi 10 gün daha uzatıldı