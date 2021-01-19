67'NCİ VAKA

Bu, ülkede ekimden bu yana rastlanan 67'nci vaka oldu.

30 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI

Bakanlık, vaka nedeniyle çiftlikteki tüm tavukların itlaf edilmesi ve çiftliğin 10 kilometre yakındaki tüm diğer çiftliklerde 30 günlük karantina uygulanması talimatını verdi.