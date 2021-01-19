Dünya koronavirüs kabusuyla boğuşurken Güney Kore'de kuş giribi vakaları hortladı.
Güney Kore'de tavuk çiftliklerinde yeni bir kuş gribi vakası tespit edildi.
Yonhap'ın haberine göre, Tarım Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, başkent Seul'ün güneyindeki Yongin şehrindeki bir çiftlikte kuş gribine yol açan "H5N8" virüsünün görüldüğünü bildirdi.
67'NCİ VAKA
Bu, ülkede ekimden bu yana rastlanan 67'nci vaka oldu.
30 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI
Bakanlık, vaka nedeniyle çiftlikteki tüm tavukların itlaf edilmesi ve çiftliğin 10 kilometre yakındaki tüm diğer çiftliklerde 30 günlük karantina uygulanması talimatını verdi.
18,8 MİLYON TAVUK VE YABANİ KUŞ İTLAF EDİLMİŞTİ
Öte yandan, Yongin şehrinin bulunduğu Gyeonggi eyaletinin tüm diğer şehirlerindeki çiftliklerde 7 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Eyalette ekim sonundan bu yana, toplam 18,8 milyon tavuk ve yabani kuş itlaf edilmişti.