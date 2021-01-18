



EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA KAYDEDİLDİ

ABD'de California eyaleti 2 milyon 994 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 133 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 571 binden fazla vakayla Florida izliyor.