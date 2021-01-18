SON DAKİKA: Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem: O anlar kamerada | SON DEPREMLER

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.







CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, depremin Mendoza ve Cordoba eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildiği kaydedildi.

İKİ ARTÇI SARSINTI DAHA

Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını belirtirken, depremde şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Bölgede 4,9 ile 5,0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiği açıklandı. San Juan Valisi Sergio Unac yaptığı açıklamada "Olayları önlemek için bildiğimiz tüm önlemleri uygulamaya koyalım" dedi. Depremin şiddeti bir çok iş yerinde ve evde hissedilirken, o anlar kameraya yansıdı.

SON DEPREMLER KANDİLLİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.19 06:11:31 37.6205 27.1147 11.8 -.- 1.7 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel

2021.01.19 06:01:46 37.0682 29.0767 6.6 -.- 2.5 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.01.19 05:05:05 36.8067 26.3698 137.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.19 04:52:26 40.6392 32.8362 3.4 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2021.01.19 04:47:54 38.4347 39.2393 2.5 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.19 04:38:32 37.8708 29.2297 7.0 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2021.01.19 03:51:18 37.0453 29.1082 13.5 -.- 1.5 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.01.19 03:48:48 37.1133 29.0158 6.8 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.01.19 03:41:07 37.0697 29.0732 1.6 -.- 4.1 4.1 YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.01.19 03:17:05 40.8097 28.9605 13.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.01.19 03:08:19 40.8108 28.9492 13.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.01.19 02:17:34 40.4223 28.8518 5.7 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.01.19 02:02:22 38.4488 39.2602 3.8 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.19 01:57:00 37.8555 26.7733 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.19 01:39:33 37.0093 27.4122 12.4 -.- 1.1 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.01.19 01:17:56 37.5810 27.3058 7.3 -.- 1.3 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN) İlksel

2021.01.19 00:46:37 38.2688 38.7593 10.0 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.01.19 00:16:53 35.4568 27.1923 26.7 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel