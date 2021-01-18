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    • 18.01.2021 14:08
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    ve 'dan ya'ya muhalif alnıy'ı serbest bırakın çağrısı

    Dışişleri Bakanı , 'dan dönüşünde 'da gözaltına alınan muhalif alnıy'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ", kendi anayasasına ve uluslararası yükümlülükleri ile hukukun üstünlüğü ilkesine ve medeni hakların korunmasına bağlıdır." ifadeleriyle Navalnıy için serbest kalması çağrısı yaptı.

    AA
    İki ülkeden Rusya'ya o isim hakkında çağrı

    İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklamasında, "Alçakça bir suçun kurbanı olan Aleksey Navalnıy'ın Rus yetkililer tarafından gözaltına alınması dehşet verici. Derhal serbest bırakılmalı." ifadesini kullandı.

    İngiliz Bakan, "Rusya'nın Navalnıy'a zulmetmek yerine, bir kimyasal silahın Rus topraklarında nasıl kullanıldığını açıklaması gerektiğini" belirtti.

    ALMAN BAKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Rusya, kendi anayasasına ve uluslararası yükümlülükleri ile hukukun üstünlüğü ilkesine ve medeni hakların korunmasına bağlıdır. Bu ilkeler, Alexei Navalny'ye de uygulanmalıdır. Alexei Navalny derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

    NAVALNIY, MOSKOVA'DAKİ HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
    Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

    44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

    Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
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    Haberler Dünya İngiltere ve Almanya'dan Rusya'ya muhalif Aleksey Navalnıy'ı serbest bırakın çağrısı