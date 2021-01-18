Dağlık Karabağ'ın imarında Türk şirketlere öncelik!





"TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİK"

Mustafayev, Bakanlar Kurulu'nda bu konuda dünyadaki en iyi modelin hangisi olduğuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, "Bize en uygun olanın, özellikle inşaat alanındaki gelişimini ve son 20 senedeki sıçrayışını da dikkate alırsak Türkiye modeli olacağını düşündük. O yüzden birkaç seçim arasında biz Türkiye'yi tercih ettik. Türkiye'de gerçekleştirilen inşaat ihalelerinde siparişçi kurum tarafından taban fiyat veriliyor. Burada da aynı sistem tatbik edilecek." dedi.

Bu konuda Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile de görüşmeler yaptıklarını, çalışmalarını onlarla devam edeceklerini ifade eden Mustafayev, "Eski modelde yabancı herhangi bir şirket Azerbaycan'a gelince buradaki taban fiyatı belirleme sistemi farklıydı. Yabancı şirketler zorluk yaşıyordu. Süreç uzuyordu. Bürokratik çalışmalar artıyordu. Ama şimdi daha kolay olacak. Türk veya yabancı bir şirket sanki Türkiye'de ihaleye girer gibi burada o şartnameleri hazırlayabilecek." şeklinde konuştu.