



EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

ABD'de California eyaleti 2 milyon 886 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 77 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 531 binden fazla vakayla Florida izliyor.