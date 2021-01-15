Koronavirüs salgınında ikinci dalgadan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de sağlık sistemi çökmüş durumda. Aşılama ve önlemlere rağmen vaka ve ölü sayısı durdurulamıyor. korkutan tablo her geçen gün rekora koşarken, yoğun bakım servislerin ise yer kalmadı.
İLAÇ VERİP EVLERE GÖNDERİYORLAR
Acil vakalara alan açmak için yatılı tedavi gören hastaların otellere veya kendi evlerine erken taburcu edilmesinin karar verildiği ülkede yoğun bakım servislerinde yer kalmadı. Durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan hastalar, ambulansla getirildikleri hastanelerde serum ya da ilaç verilerek evlerine yollanıyor. 4,5 milyon kişi ise çaresizce hastanelerde kendilerine yatak açılmasını bekliyor.
Sağlık sisteminin çöktüğü ülkenin en çok okunan gazetelerinden Metro, bugün "Üzgünüz hastanede yatak kalmadı" manşetiyle çıktı.
4.5 MİLYON HASTA TEDAVİ OLMAYI BEKLİYOR
Ulusal Sağlık Servisi (NHS), İngiltere'de Kasım 2019 - Kasım 2020'de tedavi için hastanelerde bekleyenlerin sayılarına ilişkin bir rapor yayımladı. Buna göre, hastanelerde tedavi sırası bekleyenlerin sayısı 4 milyon 460 bine ulaşırken, bu kayıtların tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana görülen en yüksek 'bekleyen hasta' sayısı oldu.
ERKEN TABURCU EDİYORLAR
Geçtiğimiz günlerde hastane yöneticileri, "acil durum kapasitesi" oluşturmak ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)'nin çökmesini durdurmak için hastaları daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte erken taburcu etmeye başlamayı planladığını açıklamıştı.
Bir süpermarket zinciri ise koronavirüs aşısı sunan ilk market olmuş, mağazanın içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletilecek aşı merkezinin haftanın 7 günü boyunca 08.00-20.00 arasında hizmet vereceğini açıklamıştı.
48 BİNİ AŞKIN YENİ VAKA
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı verilere göre, son 24 saatteki 48 bin 682 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 260 bin 258'e yükseldi.
Son 24 saatte 1248 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 86 bin 15'e çıktı.
Bir günde 628 bin 556 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 59 milyon 538 bin 320 oldu.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 36 bin 797 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 626'sı yoğun bakımda bulunuyor.
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 2 milyon 918 bin 252'ye ulaşırken, bunlardan 437 bin 977'sine aşının ikinci dozu yapıldı.
LONDRA'YA YETERLİ MİKTARDA AŞININ SAĞLANMADIĞI İDDİASI
Öte yandan, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londralılara ülke geneline dağıtılan aşıların yalnızca 10'da birinin sağlandığını aktardı.
Khan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu durumdan endişe duyduğunu, kentteki vaka sayılarını, yoğunluğunu ve ihtiyaç durumunu yansıtan aşı miktarını almak için hükümetle görüşeceğini belirtti.
HASTANELER VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ BASKI ALTINDA
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.