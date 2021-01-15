4.5 MİLYON HASTA TEDAVİ OLMAYI BEKLİYOR

Ulusal Sağlık Servisi (NHS), İngiltere'de Kasım 2019 - Kasım 2020'de tedavi için hastanelerde bekleyenlerin sayılarına ilişkin bir rapor yayımladı. Buna göre, hastanelerde tedavi sırası bekleyenlerin sayısı 4 milyon 460 bine ulaşırken, bu kayıtların tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana görülen en yüksek 'bekleyen hasta' sayısı oldu.