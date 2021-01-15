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    • Dünya
    • 15.01.2021 16:49
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    • 15.01.2021 16:49
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    ’da propagandasına 24 ay hapis cezası

    Hakimi Gerhard Pöllinger-Sorre, başta damalı haç olmak üzere çeşitli sembollerini bedenine dövme yaptıran, soysal medya hesabı üzerinden Nazi dünya görüşünü övücü paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik süren davaya ilişkin kararını açıkladı.Zanlının farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini belirten Pöllinger-Sorre, Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan "anti-Nazi Yasasına" muhalefetten 24 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

    AA
    Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası

    'nın Karintiya eyaletinde 38 yaşındaki bir Avusturyalı, propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Hakimi Gerhard Pöllinger-Sorre, başta damalı haç olmak üzere çeşitli Nazi sembollerini bedenine dövme yaptıran, soysal medya hesabı üzerinden Nazi dünya görüşünü övücü paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik süren davaya ilişkin kararını açıkladı.

    Pöllinger-Sorre, şahsın kamuya açık yerlerde " selamı" verdiğini, evinde yapılan aramalarda Nazi dönemine ait unsurların bulunduğunu kaydetti.

    Zanlının farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini belirten Pöllinger-Sorre, Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan "anti-Nazi Yasasına" muhalefetten 24 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

    Şahıs, savunmasında, alkol bağımlısı olduğunu, yaptığı bazı eylemleri bu nedenle hatırlayamadığını, dövmelerin ise 16-17 yaşlarındayken yaptırdığını, ancak ırkçı oluşumlarla ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

    Mahkemede bulunan 8 kişilik jüri heyeti zanlının savunmasını inandırıcı bulmadı ve hüküm giymesi yönünde oy kullandı.

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    Haberler Dünya Avusturya’da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası