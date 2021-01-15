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    • 15.01.2021 12:53
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    'de koronavirüse yakalanan mahkum idam edildi

    'nin eyaletinde idama mahkum olan ve koronavirüse yakalanan 'ın cezası infaz edildi. Avukatları Corey Johnson'ın koronavirüse yakalandığı için idamının ertelenmesini istemişti.

    İHA
    Covid-19'a yakalanan mahkum idam edildi

    ABD'nin Terre Haute kentinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan idam mahkumunun cezası infaz edildi.

    ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Terre Haute kentinde, uyuşturucu çetesinin lideri olarak 7 kişinin ölümünden suçlu bulunan 52 yaşındaki Corey Johnson, kaldığı federal hapishanede idam edildi.

    Johnson, 1992 yılında Virginia'da uyuşturucu ticareti kapsamında 7 kişinin ölümüne karıştığı gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.

    İnfazından önceki haftalarda sırada bekleyen Johnson, Covid-19'a yakalandıktan sonra avukatları cezasının ertelenmesini talep etmişti.

    Johnson'ın avukatı Donald Salzman, "Hükümet, salgın sırasında kendi sorumsuzluğunun bir sonucu olarak kaptığı Covid-19 virüsünden iyileşirken Corey Johnson'ı infaz etmeye çalışmayı bırakmalıdır" demişti. Yüksek Mahkeme ise söz konusu talebi reddetmişti.
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