Johnson'ın avukatı Donald Salzman, "Hükümet, salgın sırasında kendi sorumsuzluğunun bir sonucu olarak kaptığı Covid-19 virüsünden iyileşirken Corey Johnson'ı infaz etmeye çalışmayı bırakmalıdır" demişti. Yüksek Mahkeme ise söz konusu talebi reddetmişti.