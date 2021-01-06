TERÖR ÖRGÜTÜNDEN PLAKET ALMIŞTI

Biden, Türkiye'ye düşmanlığı ve PKK/YPG terör örgütüne sevgisi ile bilinen ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'u da kadrosuna katacak. New York Times'ın haberine göre McGurk, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde 'Orta Doğu ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak.