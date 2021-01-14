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    • 14.01.2021 18:05
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    eski Başbakanı hastaneye kaldırıldı!

    Son dakika haberleri... ’da 3 defa Başbakanlık görevi yapan , yaşadığı kalp problemleri nedeniyle Monaco’da hastaneye kaldırıldı.

    İHA
    Berlusconi hastaneye kaldırıldı!

    'nın eski Başbakanı , yaşadığı kalp problemleri nedeniyle Monaco'da hastaneye kaldırıldı.

    Berlusconi'nin Monaco'nun şehrinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Profesör Doktor yaptığı açıklamada, pazartesi günü Berlusconi'yi gördüğünü ve İtalya'ya götürülmesinin mantıklı olmadığını düşündüğünü belirterek Berlusconi'nin yakındaki bir hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde tavsiye verdiğini aktardı.

    KORONAYA YAKALANMIŞTI
    Öte yandan geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif sonuç veren Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nden 14 Eylül'de taburcu edilmişti.

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    Haberler Dünya İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı!