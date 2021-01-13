Hükümetin gelirleri, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 346 milyar dolar olurken, harcamaları yüzde 40 artarak 490 milyar dolara yükseldi.

Ülkede, 2020 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı 573 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde ise 357 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.