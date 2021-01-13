Zhanamak gazetesi ise, "Moskova'daki zirve Ermenistan'ın temel problemlerini çözmedi, Paşinyan'ın kendi ajandasındaki çözümler başarısız oldu" ifadesine yer verdi.

Ermenistan medyası ayrıca, cephe hatlarında devam eden arama operasyonlarında 10 Ermeni askerinin daha cesedine ulaşıldığını sayfalarına taşıdı.