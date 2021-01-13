Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Karabağ Savaşı sonrası ilk kez bir araya gelmişti.
Karabağ'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler esnasında Ermenistan sokaklarında Rusya karşıtı gösteriler düzenlendi.
Eylemlere Paşinyan'ın sözcüsü Mane Gevorgyan da katıldı. Gevorgyan eylemlere dair çekilen görüntülerde kalabalığın arasında görülüyor.Gösterilere katılanlar arasında Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan ve eski Diaspora Bakan Yardımcısı Babken Der Grigoryan da bulunuyor.
Başkent Erivan'daki öfkeli Ermeni göstericiler, ayrıca Rusya lideri Putin'i hedef alan ve İngilizce küfürlerin yer aldığı pankartlar da taşıdı.
ANLAŞMA MANŞETTEN VERİLDİ
Dağlık Karabağ için varılan yeni anlaşmanın hayal kırıklığı, bugün Ermenistan yerel medyasına yansıdı. Zhoghovurd gazetesi, savaş esirleri sorununun çözülemediğine vurgu yaptı.
Gazeteye konuşan Rus siyasi analist Stanislav Pritchin, Moskova'daki randevunun öneminin altını çizdi ve Rusya'nın arabuluculuğu olmadan bir ilerleme sağlanamayacağını savundu.
Zhanamak gazetesi ise, "Moskova'daki zirve Ermenistan'ın temel problemlerini çözmedi, Paşinyan'ın kendi ajandasındaki çözümler başarısız oldu" ifadesine yer verdi.
Ermenistan medyası ayrıca, cephe hatlarında devam eden arama operasyonlarında 10 Ermeni askerinin daha cesedine ulaşıldığını sayfalarına taşıdı.