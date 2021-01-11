PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Putin yaptığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan ile yapılan görüşmeyi faydalı bulduğunu ifade ederek, "Bugünkü görüşmeyi son derece önemli ve faydalı buluyorum, zira bölgedeki durumun geliştirilmesi, yani ekonomik bağların ve altyapı projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlayıp ortak açıklama imzalayabildik. Başbakan yardımcıları da en kısa sürede uzmanların yer alacağı alt çalışma grupları kuracak ve bölgede ulaşım altyapısı ile ekonominin geliştirilmesi konusunda somut planlar sunacaklar" ifadelerini kullandı.

Paşinyan yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmayı değerlendirerek, "Elbette ateşkesi sağlamayı başardık ancak çözülmesi gereken birçok sorun var. Bunlardan birisi de Dağlık Karabağ'ın statüsüdür. Bugünkü açıklama gerçekten önemli ve bu açıklamadaki mutabakatların hayata geçirilmesi bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebilir, ekonomik yenilikler de daha güvenilir güvenlik garantilerini beraberinde getirebilir. Bu alanda yapıcı şekilde çalışmaya hazırız. Bir kez daha altını çizmek isterim ki bizim için en önemli konu insani konular. Özellikle de 9 Kasım tarihli ortak açıklamanın 8. maddesine öngörülen esir değişimi konusu" şekinde konuştu.

GÖRÜŞME ÖNCESİ

Putin, Moskova'da yapılacak görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda 10 Kasım 2020'de varılan anlaşmanın hatlarının belirlenmesinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rus barış gücünün faaliyetleriyle ilgili konuları, sınır çizgilerinin netleştirilmesi, insani sorunların çözümü, kültürel mirasların korunmasını kastediyorum. Özellikle ekonomik, ticari ve ulaşım bağlantılarının ve sınırların açılması konusu büyük öneme sahip. Bu konudaki çalışmaların, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının başkanlığında ortak çalışma grubu tarafından yapılması öngörülüyor."

Rus lider, Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesinin olumlu havada geçmesini ve Karabağ'daki durumun çözümüne katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.

"Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

Üçlü görüşmenin yanı sıra liderlerin Moskova'da ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.

ZİRVEDEN BEKLENTİLER

Aliyev'in savaş sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının kesin olarak çizilmesi meselesinin yanı sıra, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım koridorunun bir an önce çalıştırılması meselesini de gündeme getireceği düşünülüyor.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Moskova'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Nahçıvan ulaşım koridorunun görüşülmeye başlamadan önce savaş sırasında esir düşen askerler probleminin çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Zirvede Putin'in netlik kazandırmak istediği en önemli hususun ise, 9-10 Kasım anlaşmasıyla statüsü belirlenmeyen Karabağ bölgesinin önümüzdeki birkaç yıl hangi kurallara tabi olacağı aktarıldı.



Kremlin'in zirveden beklentisinin Karabağ'ın statüsünü netleştirmek ve önümüzdeki yıllarda hangi kurallara tabi olacağını belirlemek olduğu ifade edildi.

10 KASIM 2020'DE İMZALANAN ANLAŞMA

10 Kasım 2020'de silahların sustuğu anlaşmayı Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan birlikte imza koymuştu. Yenilgi anlaşmasını imzalayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, o günden bu yana istifa baskısı altında.