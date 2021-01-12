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    Trump zorda! azil sürecine ilişkin izleyecekleri yönteme açıklık getirdi

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı , Meclis'teki Demokratlar'a gönderdiği mektupta, 6 Ocak'taki baskınından sorumlu tuttukları Başkan Trump'ın azil sürecine ilişkin izleyecekleri yönteme açıklık getirdi.

    Trump zorda
    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı , Meclis'teki Demokratlar'a gönderdiği mektupta, 6 Ocak'taki baskınından sorumlu tuttukları Başkan Trump'ın azil sürecine ilişkin izleyecekleri yönteme açıklık getirdi.



    Azil metninde ayrıca, "Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini tehlikeye attığı" ifadeleri yer aldı.

    Sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'tan yeni hamle geldi. Trump, sosyal medya işine gireceğini söyledi.



    EROTİK İSYAN
    , baskınını kınadı. "Müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve üzerimde yanlış, yanıltıcı suçlamalar olmasını utanç verici buluyorum" ifadesini kullandı.
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