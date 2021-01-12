ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis'teki Demokratlar'a gönderdiği mektupta, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Başkan Trump'ın azil sürecine ilişkin izleyecekleri yönteme açıklık getirdi.
Azil metninde ayrıca, "Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini tehlikeye attığı" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'tan yeni hamle geldi. Trump, sosyal medya işine gireceğini söyledi.
EROTİK İSYAN
First Lady Melania, Kongre Binası baskınını kınadı. "Müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve üzerimde yanlış, yanıltıcı suçlamalar olmasını utanç verici buluyorum" ifadesini kullandı.
Azil metninde ayrıca, "Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini tehlikeye attığı" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'tan yeni hamle geldi. Trump, sosyal medya işine gireceğini söyledi.
EROTİK İSYAN
First Lady Melania, Kongre Binası baskınını kınadı. "Müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve üzerimde yanlış, yanıltıcı suçlamalar olmasını utanç verici buluyorum" ifadesini kullandı.