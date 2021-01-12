ABD, İngiltere Fransa ve Almanya'nın aralarında bulunduğu P5+1 ülkeleri 2015'te İran ile nükleer anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyken Tahran ile El Kaide ilişkilerinin değiştiğini öne süren Pompeo, şöyle devam etti:

"O zaman olanlarla ilgili kamunun yeni duyacağı bir bilgi vereyim: İran, rejimin örgüt için koyduğu kurallara uyması ve kontrol altında kalması koşuluyla El Kaide'ye İran'da bir harekat merkezi kurma izni verdi. İran, ayrıca 2015'ten bu yana rejimin gözetiminde El Kaide elebaşlarının ülkede serbest dolaşmasına izin verdi. İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) El Kaide faaliyetleri için bu kişilere kalma yeri ve seyahat belgeleri, kimlik kartı, pasaport gibi lojistik destek sağladı. Bu destekle birlikte El Kaide, liderliğinin merkezini Tahran'a taşıdı."

İran'daki El Kaide elebaşlarının dünyadaki diğer El Kaide örgütleri ile iletişim sağladığını ve onlara fon tedarik ettiğini ileri süren Pompeo, "Birçok konuda İran'ın desteğini alıyorlar. Terör için şimdi ellerinde yeni araçlar var. Dünyanın en büyük terör destekçisi ülke olan İran İslam Cumhuriyeti artık onların ana karargahı." diye konuştu.

Pompeo, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki diplomatik misyonlarına yönelik bombalı saldırıyı organize eden El Kaide elebaşlarından Ebu Muhammed El Mısri'nin de 7 Ağustos 2020'de Tahran'da öldürüldüğünü doğruladıklarını da söyledi.

ZARİF'TEN SERT YANIT

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun Tahran ile El-Kaide'yi ilişkilendiren iddialarına cevap verdi.

Pompeo'nun, Nisan 2019'da Teksas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık." ifadelerine atıf yapan Zarif, "Bay yalan söyledik, aldattık ve çaldık, feci kariyerini daha fazla savaş kışkırtıcı yalanlarla acınası bir şekilde bitiriyor. Kimse kanmaz. 11 Eylül'deki teröristler Pompeo'nun Orta Doğu'daki favori duraklarından geldi. Hiçbiri İran'dan değil." ifadelerini kullandı.