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    • 12.01.2021 12:47
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    ’daki uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutu denizden çıkarıldı

    Son dakika haberine göre ’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı. Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin 9 Ocak'ta yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın -Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti. Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki açıklarında 4 noktaya dağıldığını ifade etmişti.

    Uçak kazasında flaş gelişme! Kara kutu...

    Ulaştırma Bakanı , 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent 'nın kuzey açıklarındaki ve arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.



    Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin 9 Ocak'ta yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.



    Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki açıklarında 4 noktaya dağıldığını ifade etmişti.

    Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

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    Haberler Dünya Endonezya’daki uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutu denizden çıkarıldı