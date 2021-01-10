Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk edildiğini, orduya ait uçak ve gemilerin arama kurtarma çalışmaları için konuşlandırıldığını aktardı. Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kriz merkezindeki ziyaretinde, ilgili tüm birimlerin arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.