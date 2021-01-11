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    • 12.01.2021 06:24
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    SON DAKİKA: 'dan 'komplo' kararı: 70 binden fazla hesabı askıya aldı

    Son dakika haberine göre, sosyal medya şirketi , 'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu.

    AA
    Twitter'dan 'komplo' kararı: Binlerce hesap askıya alındı

    Sosyal medya şirketi 'dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı "zararlı içerikler" paylaştığı belirtildi.

    Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon, Başkanı 'ın "şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini" savunuyor.

    nin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından sosyal medya platformları , Instagram ve Twitter, Başkan Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

    Trump destekçileri ve bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki göstermiş, Twitter hisseleri dün yüzde 6'dan fazla değer kaybetmişti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Twitter'dan 'komplo' kararı: 70 binden fazla hesabı askıya aldı