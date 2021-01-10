Kongre baskını Trump'ı zora soktu. Asıl darbeyi internet vurdu. Twıiter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. 2.4 milyon kişinin takip ettiği taraftarlarına ait TeamTrump adlı hesabı da kapattı. Ancak Başkan'ın sosyal medya şoku bununla da kalmadı. Google'dan Apple'a kadar birçok internet devi kendisine kapıları kapadı.
'KUŞ'URA BAKMA TRUMP
Kongre baskını Başkan Trump'ı köşeye sıkıştırdı. Başta çok sevdiği Twitter olmak üzere tüm sosyal medya hesapları askıya alındı! Savcılar ise eylemcilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.
Dünya, ABD'deki Kongre binası baskınına kilitlendi! Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'ın çağrısıyla başkentte toplanan destekçileri Kongre binasına girdi. 4 kişi hayatını kaybetti. Trump'a en büyük darbe sosyal medyadan geldi!
Trump'ın aktif kullandığı Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alındı, Youtube'daki tüm videoları silindi. Başkan duruma sitem etti ancak darbe bununla bitmedi. Google'dan Apple'a kadar birçok internet devi kendisine sırt çevirdi! Metropolitan Polis Departmanı binayı basanların kimliğini tespit etmek için harekete geçti.
AARONAN ADAM BULUNDU
AARON Mostofsky, ABD kongre binasını işgal etti. Polis kalkanı ve sopasıyla poz vererek 6 Ocak akşamının sembol isimlerinden biri haline geldi. Dün, ilk kez evinin önünde görüntülendi. Aaron'un, Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcı Shlomo Mostofsky'ın oğlu olduğu belirlendi.
RUSYA: TELEGRAM'A GEÇ
BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya hesapları kapatılan Trump'a seslendi. Başkana, Telegram hesabı açmasını önerdi.
TRUMP'I SİLDİLER
Twitter (kalıcı olarak askıya aldı)
YouTube (videolarını sildi)
Snapchat
Facebook
Instagram
Shopify
(e-ticaret sitesi)
Twitch
EYLEMCİDEN SATILIK
ABD'de Trump yanlıları tarihi kongre binasını bastı. Kürsü, Adam Johson adındaki bir eylemci tarafından çalındı! Kameralara gülümseyerek poz veren Johson, hiç vakit kaybetmeden kürsüyü internetten satılığa çıkardı. Fiyatı ise 77 bin dolar! (Yaklaşık 568 bin TL)
ELTİLERİN SAVAŞI
Kongre baskını model Karlie Kloss ile eltisi Ivanka Trump'ın arasını açtı.
Trump yanlılarına sosyal medyadan tepki gösteren Kloss, 'Meşru demokratik seçim sonuçlarını kabul etmek vatanseverliktir' çıkışı yaptı.
SİMPSONLAR BUNU DA BİLDİ!
ABD'deki kaosu bilen çizgi dizi Simpsonlar, yine şaşırttı. Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınmasının da dizide işlendiği ortaya çıktı. Bir sahnede yatağında doğrulmuş ve sinirli bir şekilde telefona bakan Trump'ın yanında, Hitler imzalı bir kitap duruyordu.