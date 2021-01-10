Kongre baskını Trump'ı zora soktu. Asıl darbeyi internet vurdu. Twıiter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. 2.4 milyon kişinin takip ettiği taraftarlarına ait TeamTrump adlı hesabı da kapattı. Ancak Başkan'ın sosyal medya şoku bununla da kalmadı. Google'dan Apple'a kadar birçok internet devi kendisine kapıları kapadı.

'KUŞ'URA BAKMA TRUMP

Kongre baskını Başkan Trump'ı köşeye sıkıştırdı. Başta çok sevdiği Twitter olmak üzere tüm sosyal medya hesapları askıya alındı! Savcılar ise eylemcilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.