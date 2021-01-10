Filistin'in Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan camiler 37 gün sonra yeniden ibadete açıldı. Gazze Şeridi'ndeki Yüksek Epidemiyoloji Komitesi, korona salgınını önlemek için camileri 3 Aralık'ta ibadete kapatmıştı.
Komitenin yeni aldığı kararlara göre Gazze Şeridi'nde camiler cuma ve cumartesi günleri dışında ibadete açık kalacak.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı temsilcisi Abd Al-Hadi El-Ağa yaptığı açıklamada, "Camiler önleyici tedbirler altında sabah namazından itibaren açıldı.
Camilere gelen Filistinliler, yalnızca kendi seccadelerini getirerek ve maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namazlarını kılabilecek" dedi.