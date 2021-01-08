ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini ifade eden Hamaney, "Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim, şimdi de kamuoyuna açıklıyorum." demişti. Hamaney, 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini söylemişti.