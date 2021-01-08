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    • 09.01.2021 00:09
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    , üretimi koronavirüs aşılarının "güvensiz" olduğunu söyleyen İran lideri Hamaney'in paylaşımını kaldırdı

    merkezli sosyal medya devi , Trump'tan sonra bir lidere daha engel koydu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve  üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güvensiz olduğuna dair paylaşımı, Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı. Teknolojik statüko tek taraflı gücünü hissettiriyor.

    Twitter Hamaney'in paylaşımını kaldırdı

    Sosyal medya devlerinden Twitter, Hamaney'in hesabından yapılan ABD ve İngiltere menşeli aşıların güvensiz olduğuna dair paylaşımını sildi.

    İran lideri Hamaney, Şah yönetimine karşı 8 Ocak 1978'de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanmasının yıl dönümü münasebetiyle bugün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında güvensiz olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı.

    ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini ifade eden Hamaney, "Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim, şimdi de kamuoyuna açıklıyorum." demişti. Hamaney, 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini söylemişti.

    İran liderinin açıklamasının ardından İran Kızılayı, ABD'deki İranlılar aracılığıyla Pfizer şirketinden alınan 150 bin doz Kovid-19 aşısının alımının iptal edildiğini açıkladı.

    Hamaney'in ifadeleri daha sonra kendisine ait Twitter hesabından paylaşılmış ve bazı kullanıcılar "Batı üretimi aşılar hakkında yanlış bilgi içerdiği" gerekçesiyle Twitter'a paylaşımı kaldırma çağrısında bulunmuştu.

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