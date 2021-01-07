ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla çığırından çıkan olayların ardından ülkede siyasi kriz yaşanıyor.
ABD'de yaşanan gelişmeleri canlı dakika dakika aktarıyoruz.
12.00 ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın başkanlığının tescillenmesinin ardından açıklama yaptı. Görevi devredeceğini belirten Trump, "20 Ocak'ta barışçıl geçiş olacak" ifadelerini kullandı.
11.39 ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.
ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.
Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.
ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.
10.05 Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev, Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını söyledi. Kosaçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'daki olayların birkaç sebebi bulunduğunu belirten Kosaçev, bu sebeplerden birinin Trump'ın "narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı" olduğunu savundu.
09.38 ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gerginliğin ardından kendisinin aksine anayasanın yanında yer alan yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başındaki isim olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı ifade edildi.
09.10 ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın reform programı açısından kritik önem taşıyan Georgia eyaletindeki senatörlük seçimleri tamamlandı ve Senato'da çoğunluk Demokratlara geçti. Sonucun kesinleşmesi halinde ABD'de 2009'dan bu yana ilk kez hem Beyaz Saray, hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato Demokratların kontrolünde olacak.
09.00 Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger, dünkü protestoları gerekçe göstererek istifa etti.
WASHİNGTON DC BELEDİYE BAŞKANI BOWSER, OHAL KARARINI 15 GÜN UZATTI
08.35 ABD'de başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle başkentteki OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan olaylar nedeniyle OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu. ABD'de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girmişti. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
08.30 Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a sadık Kongre üyeleri tarafından Arizona ve Pensilvanya eyaletlerinde Joe Biden'ın zaferine yapılan itirazı reddetti.
07.55 New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'da güvenliğin sağlanmasına destek amaçlı 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı. Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
07.15 ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği ve 52 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
05.00 Washington Post gazetesi, bugün yayımladığı başyazısında anayasanın 25'inci maddesinin işletilerek, Başkan Trump'ın seçim mağlubiyetini kabul etmesinin ve taraftarlarını sürekli olarak kışkırtmasının akla hayale gelmeyecek sonuçlar doğurduğunu ve işleri Kongre binasına saldırı düzenlenmesine kadar götürdüğünü yazdı. Yazıda, "Bu isyana teşvik eyleminin tüm sorumluluğu görevde kaldığı süre boyunca ABD demokrasisine büyük bir tehdit oluşturacağını gösteren Başkan'a aittir. Trump görevden alınmalıdır" denildi.
04.00 Kongre baskını Beyaz Saray'da da depreme yol açtı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifalarını açıkladı.
Amerikan medyasına göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevlerini bırakabilir.
04.20 Trump yanlılarının işgalinin sona ermesinin ardından Joe Biden'ın kazandığı seçimlerin sonuçlarının Kongre tarafından tescil edileceği oturum yeniden başladı. Senato'daki oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, bunun Kongre için "kara bir gün" olduğunu söyledi.
03.02 Twitter, Başkan Trump'tan topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle üç mesajını kaldırmasını istediklerini ve 12 saatliğine hesabını kilitlediklerini açıkladı. Twitter, kaldırılması istenen mesajların silinmemesi halinde, hesabın kilitli kalmaya devam edeceğini söyledi.
02.40 ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, üyelere yolladığı mesajda, güvenliğin sağlanmasının ardından görüşmelere bu gece yeniden başlanması kararı aldıklarını söyledi. Pelosi, "Bu sorumluluğun bizi gecenin geç saatlerine kadar taşıyacağının hep farkındaydık. Gece uzun olabilir ancak gündemin daha kısa olacağını ve amacımıza ulaşacağımızı" umuyoruz dedi. Pelosi, Trump yanlısı göstericilerin Kongre binasını işgalini de "demokrasimize yönelik utanç verici bir saldırı" olarak tanımladı.
02.35 ABD Kongresi'nin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu.
02.23 ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.
00.58 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu. Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
02.20 ABD'nin başkenti Washington'da Kongredeki olaylar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak, yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar (TSİ ile 02.00-14.00) uygulanacak.
00.41 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Washington'daki olayları "ABD demokrasisine görülmemiş saldırı" şeklinde niteleyerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı.
00.37 ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
00.26 ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.
00.25 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini eleştirerek, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin." dedi.
00.14 Seçilmiş Başkan Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, "Başkan Trump'ı televizyona çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasayı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.
00.13 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı. Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.
00.10 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu. Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.
23.00 Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.
TRUMP'A AZİL ŞOKU
Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Demokratların iki isim Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmedi.
New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, ABC News'e verdiği demeçte, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullandı.
Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.
YEMİNİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ
Trump'ın hedefindeki isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da azil maddelerini kaleme aldığı yolunda bir tweet attı. Ilhan Omar, Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmesi ve ABD Senatosu'nca görevden alınması gerektiğini belirtti. Omar, "Onun görevde kalmasına izin veremeyiz. Bu, Cumhuriyetimizi koruma meselesidir ve yeminimizi yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.