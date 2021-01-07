ABD'de yaşanan gelişmeleri canlı dakika dakika aktarıyoruz.



12.00 ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın başkanlığının tescillenmesinin ardından açıklama yaptı. Görevi devredeceğini belirten Trump, "20 Ocak'ta barışçıl geçiş olacak" ifadelerini kullandı.



11.39 ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.









10.05 Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev, Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını söyledi. Kosaçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'daki olayların birkaç sebebi bulunduğunu belirten Kosaçev, bu sebeplerden birinin Trump'ın "narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı" olduğunu savundu.

09.38 ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gerginliğin ardından kendisinin aksine anayasanın yanında yer alan yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başındaki isim olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı ifade edildi.

09.10 ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın reform programı açısından kritik önem taşıyan Georgia eyaletindeki senatörlük seçimleri tamamlandı ve Senato'da çoğunluk Demokratlara geçti. Sonucun kesinleşmesi halinde ABD'de 2009'dan bu yana ilk kez hem Beyaz Saray, hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato Demokratların kontrolünde olacak.

09.00 Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger, dünkü protestoları gerekçe göstererek istifa etti.



WASHİNGTON DC BELEDİYE BAŞKANI BOWSER, OHAL KARARINI 15 GÜN UZATTI

08.35 ABD'de başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle başkentteki OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan olaylar nedeniyle OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu. ABD'de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girmişti. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

08.30 Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a sadık Kongre üyeleri tarafından Arizona ve Pensilvanya eyaletlerinde Joe Biden'ın zaferine yapılan itirazı reddetti.

07.55 New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'da güvenliğin sağlanmasına destek amaçlı 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı. Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

07.15 ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği ve 52 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

05.00 Washington Post gazetesi, bugün yayımladığı başyazısında anayasanın 25'inci maddesinin işletilerek, Başkan Trump'ın seçim mağlubiyetini kabul etmesinin ve taraftarlarını sürekli olarak kışkırtmasının akla hayale gelmeyecek sonuçlar doğurduğunu ve işleri Kongre binasına saldırı düzenlenmesine kadar götürdüğünü yazdı. Yazıda, "Bu isyana teşvik eyleminin tüm sorumluluğu görevde kaldığı süre boyunca ABD demokrasisine büyük bir tehdit oluşturacağını gösteren Başkan'a aittir. Trump görevden alınmalıdır" denildi.

04.00 Kongre baskını Beyaz Saray'da da depreme yol açtı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifalarını açıkladı.

Amerikan medyasına göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevlerini bırakabilir.