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    Dünya ölümün böylesini de gördü: Kızıyla sohbet ederek son nefesini verdi

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisi gören İngiliz yaşlı kadın, öleceğini bile bile maskesini çıkardı. Kızıyla sohbet ederek son nefesini verdi.

    Dünya ölümün böylesini de gördü
    İngiltere'de (49), annesi , eşi Bharat ve oğulları da hastalandı. Solunum cihazlarına bağlanan anne ve kızı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak 'nun (76) durumu günden güne ağırlaştı.

    Yaşlı kadın, kızı Anabel'e güç vermek için son bir kez yanına geldi. Yoğun bakım çalışanları ikilinin el ele tutuştuğu anları fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi. Doktorların ikazına rağmen maskesini çıkaran kadın, kızı ile son kez konuşup yarım saat sonra can verdi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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