Dünya ölümün böylesini de gördü: Kızıyla sohbet ederek son nefesini verdi

İngiltere'de Anabel Sharma (49), annesi Maria, eşi Bharat ve oğulları da hastalandı. Solunum cihazlarına bağlanan anne ve kızı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Maria Rico'nun (76) durumu günden güne ağırlaştı.
Yaşlı kadın, kızı Anabel'e güç vermek için son bir kez yanına geldi. Yoğun bakım çalışanları ikilinin el ele tutuştuğu anları fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi. Doktorların ikazına rağmen maskesini çıkaran kadın, kızı ile son kez konuşup yarım saat sonra can verdi.
Yaşlı kadın, kızı Anabel'e güç vermek için son bir kez yanına geldi. Yoğun bakım çalışanları ikilinin el ele tutuştuğu anları fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi. Doktorların ikazına rağmen maskesini çıkaran kadın, kızı ile son kez konuşup yarım saat sonra can verdi.