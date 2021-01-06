



"BU KARAR; ŞEHRİ, EYALETİ VE ULUSU YILLARCA ETKİLEYECEK"

Blake'in ailesi, karara yönelik öfkelerini dile getirdi. Jacob Blake'in amcası Justin Blake, "Bu karar; şehri, eyaleti ve ulusu yıllarca etkileyecek. Hükümet, halk için var değil mi? Polis terörüne izin vermeleri bize haksızlık" dedi. Blake ailesinin avukatı Ben Crump da yaptığı açıklamada, kararla birlikte adalet sistemine olan güvenin daha çok sarsıldığını kaydetti.