Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntülerde polisin Blake'e çocuklarının gözü önünde 7 el ateş ettiği görülmüştü. Polisin siyahi Blake'i vurduğu anların sosyal medyada yayılmasının ardından yüzlerce kişi sokaklara dökülmüş, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.