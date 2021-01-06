Bazı güvenlik güçlerinin de olaylar esnasında yaralandığını vurgulayan Pence, "Bugün Kongre binamızı birbirine katan kişiler asla kazanamayacak, özgürlük her zaman kazanacak. Burası hala halkın evi. Yeniden toplanan oturumumuzda, demokrasimizin direncine ve gücüne bir kez daha şahitlik edeceğiz." diye konuştu.