O gece Moskova'da bulunan dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ilk saatlerde, "Türkiye'de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum" demişti. Kerry, ne seçilmiş hükümete destek vemiş ne de demokrasiye de vurgu yapmıştı.

BIDEN 15 TEMMUZ DARBE PLANINI BİLİYORDU