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    • 07.01.2021 00:43
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    ABD iç savaşa sürüklenirken Cumhuriyetçi Senatörün 15 Temmuz'daki sözleri gündeme geldi: Ordu Türk diktatörünü devirmeye çalışıyor

    ABD iç savaşa sürüklenirken 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, "Günün müjdesi: Ordu Türk diktatörünü devirmeye çalışıyor" diyen Senatörü 'ın sözleri tekrar hatırlandı.

    takvim.com.tr
    İç savaşa sürüklenen ABD, 15 Temmuz'un vebalini yaşıyor

    ABD Başkanı Donald Trump yanlısı protestocuların kongre binasını basması sonrası ülkede tansiyon tavan yaptı. Pensilvanya Valisi Tom Wolf, "Bu bir darbe girişimidir" sözleri akıllara, 15 Temmuz darbe girişimindeki ABD'lilerin tutumunu getirdi.

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    KİM DİKTATÖR?

    Virginia Senatörü Cumhuriyetçi Dick Black o karanlık gece sosyal medya hesabından, "Günün müjdesi: Ordu Türk diktatörünü devirmeye çalışıyor. Erdoğan, Hitler olacak adam" ifadelerini kullanmıştı.

    15 TEMMUZ KANLI DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA HAVALARA UÇTULAR!

    NATO destekli FETÖ'nün darbeci teröristleri hem orduyu ele geçirmeyi hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye çalışırken, ABD'li üst düzey politikacıların sevinç naraları tekrar hatırlandı.

    KERRY İLK SAATLER DARBECİ FETÖ'CÜLERİN SAFINDA

    O gece Moskova'da bulunan dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ilk saatlerde, "Türkiye'de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum" demişti. Kerry, ne seçilmiş hükümete destek vemiş ne de demokrasiye de vurgu yapmıştı.

    BIDEN 15 TEMMUZ DARBE PLANINI BİLİYORDU

    Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 15 Temmuz'a geç tepki verdikleri için özür dilemişti.

    Ancak darbe girişiminden 6 ay önce Türkiye'ye gelen Biden, Can Dündar'ın oğluna darbe girişimini haber verdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarında Biden'ın "TSK tarafından kokular geliyor" dediği deşifre edilmişti.
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