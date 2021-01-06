





PENCE VE KONGRE ÜYELERİ BİNADAN ÇIKARILDI

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.