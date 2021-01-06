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    • 07.01.2021 00:09
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    Başkanı 'tan ızlara "Kongre binası önündeki olaylara müdahale edin" talimatı

    ’nin başkenti ’da gösteri düzenleyen destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Çıkan olaylarda bir kadın silahla yaralandı., ızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.


    Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.



    Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

    Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.




    PENCE VE KONGRE ÜYELERİ BİNADAN ÇIKARILDI
    Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.



    İTİDAL ÇAĞRISI
    ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

    İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Bu görüntülerin ardından bir kadının silahla yaralandığı bilgisi gelmişti.
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