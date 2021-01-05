Video'da Wengui, Ma'ya atıfta bulunarak Çin'de tüm milyarderler için "hapse girmek veya ölmek" gibi 2 seçenek olduğunu kaydediyor.

Söz konusu videoda program sunucusu Kyle Bass'ın "Yani ya hapse girecek ya da ölecek" sorusunu yöneltmesi üzerine Wengui, Ma'nın şirketi Ant Grup'un ülkenin bankacılık sistemine meydan okuduğu ve Çin için büyük bir soruna yol açtığını anlatıyor.