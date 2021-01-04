İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır medyada görülmemesi "kayıp" şüphelerine neden oldu.
Jack Ma'nın Kasım ayından bu yana medyada görülmemiş olması Ant Group halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer aldığı belirtilen iş insanının nerede olduğu konusunda tartışmalara neden oldu. Ma, kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de yer almamıştı.
Alibaba, Jack Ma'nın programın finalinde takvim çatışması nedeniyle yer almadığını açıklamıştı. Ma'nın en son 10 Ekim'de Tweet atmış olması da gazetenin dikkat çektiği unsurlar arasında yer aldı.
GEÇEN YIL EMEKLİ OLMUŞTU
Satış hacmi bakımından dünyanın en büyük e-ticaret sitesi olan Alibaba'nın Kurucusu Jack Ma geçen yıl muazzam bir törenle 55 yaşında emekli oldu. 80 bin kişinin katılımıyla düzenlenen veda töreninde göz yaşlarına hakim olamayan Jack Ma ayrıca peruk takarak şarkı da söyledi.
38 milyar dolarlık serfetin sahibi olan Ma çalışma arkadaşlarına ve misafirlerine yaptığı konuşmada "Bu geceden sonra yeni bir hayata başlıyorum. Dünyanın iyi bir yer olduğuna, çok fazla fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Bu yüzden erken emekli oluyorum" ifadelerini kullandı.