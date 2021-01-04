



Jack Ma'nın Kasım ayından bu yana medyada görülmemiş olması Ant Group halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer aldığı belirtilen iş insanının nerede olduğu konusunda tartışmalara neden oldu. Ma, kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de yer almamıştı.