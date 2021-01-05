Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Joe Biden'a devretmeye sayılı günler kala ABD-Çin gerilimini artıracak yeni bir karara imza attı.

Bu karara göre, Ticaret Bakanlığından ABD'de, Ant Grup'a ait Alipay'in de aralarında yer aldığı 8 mobil ödeme uygulaması ile işlem yapılmasının yasaklanmasını talep etti.

Alipay'in yanısıra, "CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay ve WPS Office" programlarına yönelik kararnamenin ardından Ticaret Bakanlığının harekete geçmesi için önünde 45 günü bulunuyor.

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan haberlerde, 20 Ocak'ta görev süresi dolan Trump yönetiminin bu tarihten önce ilgili uygulamaların yasaklanması için adım atacağı vurgulandı.