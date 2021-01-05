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    • 06.01.2021 04:49
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    -Çin geriliminde sıcak gelişme! Trump 8 uygulamanın fişini çekti

    () Başkanı 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan 'a devretmeye sayılı günler kala ABD-Çin gerilimini artıracak yeni bir karara imza attı. Bu karara göre, Ticaret Bakanlığından ABD'de, Ant Grup'a ait 'in de aralarında yer aldığı 8 mobil ödeme uygulaması ile işlem yapılmasının yasaklanmasını talep etti.

    AA
    Trump 8 uygulamanın fişini çekti

    () Başkanı 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan 'a devretmeye sayılı günler kala ABD-Çin gerilimini artıracak yeni bir karara imza attı.

    Bu karara göre, Ticaret Bakanlığından ABD'de, Ant Grup'a ait 'in de aralarında yer aldığı 8 mobil ödeme uygulaması ile işlem yapılmasının yasaklanmasını talep etti.

    Alipay'in yanısıra, ", , , , , ve " programlarına yönelik kararnamenin ardından Ticaret Bakanlığının harekete geçmesi için önünde 45 günü bulunuyor.

    Öte yandan basınına yansıyan haberlerde, 20 Ocak'ta görev süresi dolan Trump yönetiminin bu tarihten önce ilgili uygulamaların yasaklanması için adım atacağı vurgulandı.

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    Haberler Dünya ABD-Çin geriliminde sıcak gelişme! Trump 8 uygulamanın fişini çekti