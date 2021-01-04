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    • Dünya
    • 04.01.2021 16:43
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    • 04.01.2021 16:43
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    Trump’a benzetilen köpeğin kulağı yı salladı! Gören şaşırıyor

    merkezli uygulaması Reddit’te paylaşılan görselde, ABD Başkanı 'a benzetilen bir köpeğin kulağı yoğun ilgi gördü. Donald Trump’ın suretine benzetilen fotoğraf, uygulamada 100 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

    DHA
    Dünya bu köpeği konuşuyor! Başkan Trump...
    merkezli uygulaması Reddit'te paylaşılan görselde bir görsel sanal dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı oldu. Amerikalı bir kişi, köpeğinin tüylerini taradığı zaman, kulağındaki kıvrımları ABD Başkanı 'a benzetti.



    Sosyal medya üzerinden paylaşılan köpeğin kulak fotoğrafına beğeni yağdı. 'ın suretine benzetilen fotoğraf, uygulamada 100 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

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    Haberler Dünya Trump’a benzetilen köpeğin kulağı sosyal medyayı salladı! Gören şaşırıyor