Bir noktada da "Hatasız bir seçim istemen gerekiyor. Sen bir Cumhuriyetçi'sin" diyen Trump'a Raffensperger şöyle yanıt veriyor: "Hatasız bir seçim yaptığımıza inanıyoruz." Akabinde Trump, "Hayır, yapmadınız. Yüz binlerce oy kaçırdınız" diye karşılık veriyor.