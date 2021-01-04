Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesindeki Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ülkenin Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar euro borcu 2021 yılında ödeyecek.