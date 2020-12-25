Atina'da yayımlanan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde hazırlandığı iddia edilen kararname İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesini kapsıyor.

Kararnamede, "Yunan hükümeti benzer haklarını diğer bölgelerde de uygulama hakkını mahfuz tutmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bir süre önce Parlamento'da yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi'nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.

Yunanistan'ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" iddia eden Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirmişti.





Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.