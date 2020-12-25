Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.12.2020 14:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2020 14:54
    ABONE OL

    'dan gerilimi tırmandıracak "" skandalı! Yunan Danıştay Mahkemesince onaylandı

    Son dakika haberine göre ’ın ’nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasıyla ilgili kararnamenin Yunan Danıştay Mahkemesince onaylandığı bildirildi. Yunanistan Miçotakis bir süre önce Parlamento’da yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi’nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.

    AA
    Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle

    Atina'da yayımlanan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde hazırlandığı iddia edilen kararname adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesini kapsıyor.

    Kararnamede, "Yunan hükümeti benzer haklarını diğer bölgelerde de uygulama hakkını mahfuz tutmaktadır" ifadeleri yer aldı.

    Miçotakis bir süre önce Parlamento'da yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi'nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.

    Yunanistan'ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" iddia eden Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirmişti.

    Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak "İyon Denizi" skandalı! Yunan Danıştay Mahkemesince onaylandı