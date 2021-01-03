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    • 04.01.2021 00:16
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    'de aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı

    'de acil kullanımına onay verilen iki yeni tip (Kovid-19) aşısının insanlara uygulanmaya başlandığı bildirildi. Aşılamada kamuya ait ilaç firmaları ve Sinopharm'ın geliştirdiği inaktif aşılar kullanıldı.

    AA
    Çin aşıyı uygulamaya başladı

    'de acil kullanımına onay verilen iki yeni tip (Kovid-19) aşısının insanlara uygulanmaya başlandığı bildirildi.

    Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, başkent 'de hafta sonunda 220 aşılama merkezinde 73 bin 537 kişiye ilk doz aşılar uygulandı.

    RİSK GRUBU
    Aşılamanın ithal gıda teftiş görevlileri ile kargo ve ulaştırma sektörü personeli gibi enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki 18 ila 59 yaşındakileri kapsadığı belirtildi.

    2 AŞI KULLANILDI
    Aşılamada kamuya ait ilaç firmaları ve Sinopharm'ın geliştirdiği inaktif aşılar kullanıldı. Her iki aşı da virüsün zayıflatılarak etkisizleştirilmiş halini formülünde barındırıyor.

    Ulusal Tıbbi Araçlar İdaresi, Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği aşıya 31 Aralık 2019'da "koşullu piyasaya sürme izni" vermişti.

    Pekin yönetimi eylül ayında Sinopharm'ın iki aşı adayının acil durum kullanımını onaylamıştı. Şirket, geçen kasımda yaptığı açıklamada, aşı adaylarının acil kullanım kapsamında 1 milyon kişiye uygulandığını, "bazı kişilerde görülen hafif semptomlar dışında" hastalık belirtisiyle karşılaşılmadığını bildirmişti.

    Sinovac'ın aşısı da temmuz ayından bu yana acil kullanım kapsamında risk gruplarına kısıtlı olarak uygulanıyor.

    Pekin'de Başkent Uluslararası Havaalanı'nda gümrük çalışanlarında Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine, 27 Aralık 2019'da "acil durum" ilan edilmiş, havaalanı yakınındaki Şunyi semtime giriş çıkışlar yasaklanmış, bölgede yaşayan 800 bin kişiye Kovid-19 testi uygulanmıştı.

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    Haberler Dünya Çin'de koronavirüs aşısı riskli gruplara uygulanmaya başlandı