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    • 31.12.2020 21:06
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    'de vaka sayısında patlama! Pandeminin başından bu yana en yükseği...

    'de 2020 yılının son rakamları açıklandı. Ülkede son 24 saatte 55 bin 892 vaka tespit edilmesi ile pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

    AA
    İngiltere'de koronavirüs vaka sayısında patlama!

    'de 2020 yılının son rakamları açıklandı.

    SALGININ BAŞLANGICINDAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI
    Birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de 2020 yılının son günlük koronavirüs bilançosu açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 bin 892 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 448 bin 780'e ulaştığı kaydedildi.

    Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 964 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 73 bin 512'ye yükseldiği bildirildi. İngiltere'de bugün salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, 24 Nisan'dan bu yana kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya İngiltere'de koronavirüs vaka sayısında patlama! Pandeminin başından bu yana en yükseği...