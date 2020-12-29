Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

AVRUPA'DA AŞI DAĞITIMDA İLK AKSAKLIK YAŞANDI

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) vardığı anlaşma sonrasında Pfizer-BioNTech aşısını alan ve 27 Aralık'ta ilk aşılamaya başlayan İspanya, normal şartlarda bugün gelmesi öngörülen ikinci parti aşı siparişlerinin lojistik bir sorun nedeniyle yarına ertelendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Pfizer'ın Belçika'nın Poors kasabasındaki fabrikasından çıkan aşıların yüklenip gönderilmesiyle ilgili bir sorun yaşandığını ve 350 bin dozluk aşının yarın geleceğini duyurdu.

Ülke basını, İspanya'nın dışında AB'deki 7 ülkeye daha aynı sorundan dolayı Kovid-19 aşısının bir gün geç gideceğini yazdı.