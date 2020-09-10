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    • 10.09.2020 11:30
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    • 10.09.2020 11:30
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    üyeleri 'de yaktılar!

    lı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi () üyeleri 'in başkenti 'ün Rinkeby mahallesinde izinsiz bir eylemde -ı Kerim yakarak yayımladı.

    Avrupa'nın göbeğinde alçak provokasyon! Kur'an yaktılar

    Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı 'ün Rinkeby, Fittja, Alby, Husby ve Upplansvesby mahallerinde 12 Eylül'de polisten 'ı Kerim yakmak için izin isteyen üyeleri bu izin çıkmayınca, provokasyonu gizlice gerçekleştirdi.

    yayımladıkları videoda yer alan görüntülere göre, ırkçı parti üyelerinin içinde bulunduğu araç, sabahın erken saatlerinde Rinkeby mahallesi merkezine geldi. Araçtan inen bir kişi üzerine benzin döktüğü Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

    Çirkin provokasyonu gerçekleştiren ırkçı üyeler kimse görmeden hızla olay yerinden uzaklaştı.

    KUR'AN YAKMA PROVOKASYONU!

    Geçen ay, 'dan 'in Malmö kentine gelen lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

    Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı. Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.

    İki yıl boyunca İsveç'e giriş yasağı getirilen Paludan, geçen hafta İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmak için bu ülkenin vatandaşlığına başvuruda bulunmuştu.

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