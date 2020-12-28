Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın Bulgaristan tarafından sınır dışı edilmesinin ardından, Bulgaristanlı bir diplomatı misilleme olarak sınır dışı ettiğini duyurdu.
- Dünya
- 28.12.2020 16:56
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- Son Güncelleme:
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- 28.12.2020 16:56
Son dakika: Rus diplomatın Bulgaristan tarafından sınır dışı edilmesine jet misilleme
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın Bulgaristan tarafından sınır dışı edilmesinin ardından, Bulgaristanlı bir diplomatı misilleme olarak sınır dışı ettiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın Bulgaristan tarafından sınır dışı edilmesinin ardından, Bulgaristanlı bir diplomatı misilleme olarak sınır dışı ettiğini duyurdu.