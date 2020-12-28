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    • 28.12.2020 16:56
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    : Rus ın tarafından sınır dışı edilmesine jet

    haberi... , bir Rus ın tarafından sınır dışı edilmesinin ardından, Bulgaristanlı bir diplomatı olarak sınır dışı ettiğini duyurdu.

    DHA
    Haberler Dünya Son dakika: Rus diplomatın Bulgaristan tarafından sınır dışı edilmesine jet misilleme