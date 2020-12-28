Kongrenin onayı ile kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketini daha önce "rezalet" olarak nitelendiren Trump, 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketi ile bütçenin yer aldığı tasarıyı imzalamamıştı.