Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendiren Trump, bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketini imzalamamıştı.