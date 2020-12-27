Kabusa dönen koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 81 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, toplam vaka sayısı 81 milyon 5 bin 572'ye yükseldi.

ABD İLK SIRADA

ABD, 19 milyon 499 bin 921 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 208 bin 725 ile Hindistan, 7 milyon 466 bin 189 ile Brezilya, 3 milyon 50 bin 248 ile Rusya, 2 milyon 559 bin 686 ile Fransa, 2 milyon 288 bin 345 ile İngiltere, 2 milyon 147 bin 578 ile Türkiye, 2 milyon 47 bin 696 ile İtalya, 1 milyon 869 bin 610 ile İspanya, 1 milyon 653 bin 629 ile Almanya, 1 milyon 584 bin 903 ile Kolombiya, 1 milyon 578 bin 267 ile Arjantin, 1 milyon 377 bin 217 ile Meksika, 1 milyon 257 bin 799 ile Polonya, 1 milyon 200 bin 465 ile İran ve 1 milyon 25 bin 989 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 770 bin 34 kişi yaşamını yitirdi, 57 milyon 166 bin 665 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.