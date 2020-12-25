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    • 26.12.2020 01:59
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    koronavirüs aşısı vurdurdu

    Muhammed bin Selman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu. Ükede geçtiğimiz hafta koronavirüs aşı kampanyası başlatılmıştı.

    İHA
    Prens Selman ilk dozunu aldı

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele devam ederken, virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kovid-19 aşısı olduğu duyuruldu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığı belirtildi.

    Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Veliaht bin Selman'a vatandaşlara aşı sağlama konusundaki titizliği ve sürekli takibi için teşekkür ettiği belirtildi.

    Öte yandan Suudi Arabistan'da bir hafta önce koronavirüs aşı kampanyası başlamıştı.

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    Haberler Dünya Prens Selman koronavirüs aşısı vurdurdu