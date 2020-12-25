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    • 26.12.2020 02:18
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    • 26.12.2020 02:18
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    'da hükümet ile Hafter milisleri arasında Şuveyrif bölgesinde esir değişimi yapıldı

    'da 5+5 , hükümet ile Hafter milisleri arasında 48 esir değişimi gerçekleştirdi. , esir değişiminin Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif bölgesinde yapıldığını açıkladı.

    Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında esir değişimi

    5+5 Ortak , esir değişimi operasyonunun Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif bölgesinde yapıldığını söyledi. Nakkasa, operasyonun üyesi olduğu komitenin, Sabrata kentinden ileri gelenlerin ve ordusuna bağlı güvenlik birliklerinin gözetiminde gerçekleştiğini dile getirdi.

    33 ESİR KARŞILIĞINDA 15 ASKER DEĞİŞİMİ
    Değişim operasyonunun güvenlik koordinatörü ve Sabrata Şehitleri Taburu Amiri Muhammed el-Omari ise "Operasyonda Hafter milislerine bağlı 33 esir karşılığında bize bağlı 15 asker değişimi yaptık." dedi.

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