Kabus devam ediyor: Dünya genelinde 80 milyon 12 bin 892 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı





VAKA SIRALAMASINDA İLK BEŞTE OLAN ÜLKELER

Dünya genelinde en fazla vakanın kaydedildiği ülke 19 milyon 141 bin 356 ile ABD oldu.

Vaka sayısında ABD'den sonra Hindistan 10 milyon 169 bin 743 vaka ile ikinci sıraya yerleşti.

Brezilya ise dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü 3. ülke konumunda bulunurken, ülkede şu ana kadar 7 milyon 430 bin 980 vaka kaydedildi.

Brezilya'dan sonra ise en çok vakanın tespit edildiği 4. ülke, 2 milyon 992 bin 706 vaka ile Rusya oldu.

Rusya'yı 2 milyon 527 bin 509 vaka ile Fransa takip etti.

Söz konusu 5 ülke, uzun süredir dünya sıralamasında yerini koruyor.