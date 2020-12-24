İsrail'deki 103FM radyosunun yayınladığı kamuoyu yoklamasına göre, mevcut Mecliste 35 milletvekiline sahip Netanyahu'nun partisi Likud'un bugün seçim olması halinde yarışı önde tamamlayacağı ancak sandalye sayısının 25'e düşeceği tahmin ediliyor.

Likud'dan ayrılan Gideon Saar'ın kurduğu Yeni Umut Partisi'nin oylarındaki artışın ise devam ettiği belirtiliyor.