İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın başkanı değişti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, 2016 yılında Mossad Başkanlığına 2016'da getirilen Yossi Kohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı belirtilirken başbakanlık açıklamasında, yerine Cohen'in yardımcısının atanacağı ifade edildi. Yeni başkanın kimliği ise, güvenlik gerekçeleriyle gizlenerek, adı sadece "D" harfiyle bildirildi. D.'nin atama kararı hakkında, hükümetin onay takvimiyle ilgili açıklama yapılmadı.
Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.
NETANYAHU GANTZ'A BİLGİ VERMEYİNCE TANSİYON YÜKSELDİ
Yapılan atama iç siyasette de gerilim oluşturdu.
Yerel basında çıkan haberlere göre Netenyahu, koalisyon ortağı olan Savunma Bakanı ve "alternatif başbakan" Benny Gantz'ın bilgisi dışında bu atamayı yaptı.
KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz, Netanyahu'yu, Mossad Başkanı'nı değiştirmesinden kısa süre sonra telefonla aradı.
Görüşme sırasında Gantz'ın, Netanyahu'ya Mossad Başkanı'nı değiştirme kararını açıklamadan önce kendisine bilgi vermediği için tepkisini dile getirdiği aktarıldı.
İsrail basını, Netanyahu'nun "alternatif başbakan" Gantz'a, aralarındaki derin güvensizlik nedeniyle bilgi vermediğini belirtiyor. Bunu da Gantz'ın cep telefonunun İranlılar tarafından hacklendiği iddiasıyla ilişkilendiriyor.
"ALTERNATİF BAŞBAKAN" GANTZ
İsrail'de Likud Partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın başını çektiği koalisyon hükümetinde Netanyahu ile Gantz'ın 18 ay süreyle dönüşümlü başbakanlık yapması öngörülmüştü.
Buna göre, öncelikle Netanyahu başbakanlık koltuğuna otururken, Savunma Bakanlığını üstlenen Gantz ise aynı zamanda "alternatif başbakan" olarak adlandırılıyor.
KİM BU SAKLANAN YENİ MOSSAD'IN ŞEFİ?
Haaretz'e göre D., 50'li yaşlarının ortalarında. Askerliğini Genelkurmay'ın seçkin özel harekat gücü Sayeret Matkal'da yaptı. Otuz yıl önce Mossad tarafından işe alındı ve eğitimini bitirdikten sonra ajanların belirlenmesi, işe alınması ve işletilmesinden sorumlu olan Tzomet bölümüne katıldı. O zamandan beri, gözetleme ve sızmalardan sorumlu olan Keshet'in komutan yardımcısı olarak görev yaptığı iki yıllık kısa bir görev dışında oradaydı. Üst düzey Mossad yetkilileri D.'yi yapısal, örgütsel ve profesyonel değişiklikler için fikirlere açık bir reformcu; kendi yoluna koyulmamış ve muhafazakar olmayan bir adam.
D., Tzomet'de olağan yollardan geçti ve Mossad için en öncelikli bölgelerde - İran ve Hizbullah - ajanları işe aldı. Eski üst düzey Mossad yetkilileri, onun dürüst ve adil olduğunu söylüyorlar ve eski Mossad şefi Tamir Pardo atamayı "olağanüstü" olarak nitelendirdi. D.'nin kariyeri birçok yönden Mossad'da işe alım memuru olarak başlayan ve sonunda Tzomet'in başına geçen Cohen'inkine benziyor.
Tamir Pardo
AGRESİF OPERASYONEL RİSKLER ALACAK
Mossad Başkanı D., muhtemelen Cohen'e benzer bir yaklaşımı benimseyecek. Sürekli istihbarat toplamayı vurgulayan ancak daha az cüretkar operasyonel riskler alan Cohen'in selefi Tamir Pardo'nun aksine agresif bir risk alan lider olacağı yönünde tahminler yapılıyor.