Haaretz'e göre D., 50'li yaşlarının ortalarında. Askerliğini Genelkurmay'ın seçkin özel harekat gücü Sayeret Matkal'da yaptı. Otuz yıl önce Mossad tarafından işe alındı ve eğitimini bitirdikten sonra ajanların belirlenmesi, işe alınması ve işletilmesinden sorumlu olan Tzomet bölümüne katıldı. O zamandan beri, gözetleme ve sızmalardan sorumlu olan Keshet'in komutan yardımcısı olarak görev yaptığı iki yıllık kısa bir görev dışında oradaydı. Üst düzey Mossad yetkilileri D.'yi yapısal, örgütsel ve profesyonel değişiklikler için fikirlere açık bir reformcu; kendi yoluna koyulmamış ve muhafazakar olmayan bir adam.